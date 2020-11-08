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كوشنر يحاول إقناع ترامب بقبول نتائج الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
08-11-2020 | 21:05
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تحدثت وسائل إعلام أميركية عن محاولات يجريها صهر الرئيس الأميركي المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لإقناع ترامب، بقبول نتائج الانتخابات الأميركية، والاعتراف بفوز خصمه جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر خاصة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، قد تواصل معه بشأن التنازل عن الانتخابات والاعتراف بالهزيمة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تأكيد حملة الرئيس ترامب، بعد لحظات من إعلان وسائل الإعلام الاميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، بعدم صحة النتائج.
واعتبر ترامب أن بايدن "يسارع إلى الإعلان بشكل خاطئ على أنه الفائز" وأن السباق "بعيد ولم ينته بعد".
وقال ترامب أن "المعركة القانونية" للحملة ستبدأ يوم الاثنين، وأضاف: "لن أهدأ حتى يحصل الشعب الأميركي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية".
ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة أيضا، أن الرئيس ترامب "لم ينف نتيجة الانتخابات في السر"، عندما سمع، وهو في ملعب الغولف، بنتيجة تقدم منافسه الحاسمة، لكنه يواصل الضغط على محاميه لمتابعة الطعون القانونية التي من شأنها تأخير التصديق الرسمي للنتائج.


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