عربي-دولي

بعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.. ميلانيا تخرج عن صمتها

Lebanon 24
08-11-2020 | 23:25
A-
A+
Doc-P-764263-637404748203489434.jpg
Doc-P-764263-637404748203489434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، يوم الأحد، بأول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق كبير.

وقالت ميلانيا في تغريدة على موقع تويتر أنّ "الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة"، وأضافت: "كل صوت قانوني - وليس غير قانوني - يجبُ أن يُحْصَى. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وفي وقت سابق الأحد، أكد ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website