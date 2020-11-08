بعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.. ميلانيا تخرج عن صمتها

أدلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، يوم الأحد، بأول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق كبير.

وقالت ميلانيا في تغريدة على موقع تويتر أنّ "الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة"، وأضافت: "كل صوت قانوني - وليس غير قانوني - يجبُ أن يُحْصَى. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وفي وقت سابق الأحد، أكد ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.