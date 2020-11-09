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بعد التقارير عن طلب كوشنير من ترامب الاعتراف بهزيمته.. حملة الرئيس ترد

Lebanon 24
09-11-2020 | 06:26
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نفى جيسون ميلر ممثل حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنير، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وكتب ميلر على "تويتر": "هذه القصة ليست صحيحة. نظرا للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية".

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن كوشنر تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "سي إن إن" يوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
المصدر: روسيا اليوم
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