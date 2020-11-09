خاص

صراع جديد على السلطة في واشنطن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-11-2020 | 06:49
A-
A+
Doc-P-764316-637405015792568528.jpg
Doc-P-764316-637405015792568528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب عمر عبيدات: في الوقت الذي لم تطو فيه بعد صفحة التنافس على البيت الأبيض يستعد الحزبان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان لمعركة مصيرية في ولاية جورجيا للفوز بمقعدين في مجلس الشيوخ في صراع ستحدد نتيجته إلى حد بعيد شكل الحكم في واشنطن خلال العامين المقبلين على الأقل. وفي حين نجح الديمقراطيون بالحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب رغم خسارتهم عددا من المقاعد فشلوا حتى الآن في استعادة مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري جراء عدم فوز مرشحيهما بأغلبية كافية من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا الأمر الذي يحتم إعادة الانتخابات في الولاية الجنوبية التي ظلت تاريخيا معقلا للجمهوريين وواحدة من أهم ولايات الجنوب إبان الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي ١٨٦١ و ١٨٦٥.

 

وبينما يحتاج الديمقراطيون للفوز بالمقعدين للوصول إلى ٥٠ مقعدا من مقاعد المجلس المئة لتتولى نائبة الرئيس كمالا هاريس كرئيسة للمجلس تحقيق الأغلبية التصويتية للديمقراطيين، يكفى الجمهوريين الفوز بمقعد واحد ليحصلوا على ٥١ صوتا مقابل ٤٩ للديمقراطيين وبالتالي الاحتفاظ بأغلبيتهم في هذا المرفق الحيوي.

 

وتكمن أهمية مجلس الشيوخ في سلطته الحصرية بالمصادقة على تعيينات الرئيس المتعلقة بالوظائف العليا مثل أعضاء الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسفراء ومدراء الإدارات الفدرالية وجميعها شواغر لا بد من ملئها بشخصيات قادرة على تنفيذ سياسات الرئيس الجديد الداخلية والخارجية، ناهيك عن دور المجلس التقليدي في سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

وبينما سيتمكن بايدن في حالة فوز حزبه بالمجلس من تمرير معظم سياساته خلال العامين المقبلين على الأقل قبل أن يحين موعد انتخابات مجلس النواب التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها اليوم لن يكون إذا نجح الجمهوريون في انتزاع مقعد على الأقل في جورجيا مطلق اليد في تعييناته ولا قراراته وسيقى الانقسام سيد الموقف في واشنطن بكل ما يعنيه ذلك من تعطل التشريعات وإنفاذ القرارات والمصادقة على التعيينات. وإدراكًا من الحزبين لأهمية الصراع المقبل في جورجيا الذي حدد يوم الخامس من كانون الثاني يناير موعدا له بدأ الحزبان بالفعل في حشد القوى وجمع التبرعات ورسم الخطط للفوز فيهما في سباق ينظر إليه الطرفان كمسألة حياة أو موت.

 

(عمر عبيدات – الدوحة)

المصدر: لبنان 24

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website