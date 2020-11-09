بعد اصابته بـ"كورونا".. حالة الرئيس الجزائري تتحسن

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الحال الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصاب بفيروس كورونا المستجد والموجود في ألمانيا في تحسن إيجابي، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وجاء في البيان على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية أنه "التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحال الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي".وجاء في بيان ثان نشرته رئاسة الجمهورية مساء الأحد، "يتوجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، ويقدر عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة".أضاف البيان: "يطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن".