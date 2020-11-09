عربي-دولي

بعد اصابته بـ"كورونا".. حالة الرئيس الجزائري تتحسن

Lebanon 24
09-11-2020 | 09:30
A-
A+
Doc-P-764352-637405083542236142.jpg
Doc-P-764352-637405083542236142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الحال الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصاب بفيروس كورونا المستجد والموجود في ألمانيا في تحسن إيجابي، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وجاء في البيان على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية أنه "التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحال الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي".

وجاء في بيان ثان نشرته رئاسة الجمهورية مساء الأحد، "يتوجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، ويقدر عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة".

أضاف البيان: "يطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website