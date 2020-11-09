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قتلى في إطلاق نار بمطار عسكري في روسيا

Lebanon 24
09-11-2020 | 09:37
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أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بمقتل ضابطين وجندي في إطلاق نار بمطار بالتيمور العسكري، قرب مدينة فورونيغ، جنوب غربي روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن جنديا أطلق الرصاص داخل المطار العسكري، الأمر الذي أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص، هم ضابطان وجندي.
وبحسب مسؤول بهيئة الطوارئ في المدينة، فإن الجندي البالغ من العمر 20 عاما استخدم مسدسا انتزعه من ضابط، ويتحصن حاليا بداخل إحدى الوحدات العسكرية.

وقال الجهاز الإعلامي في منطقة الغرب العسكرية: "أصيب ثلاثة عسكريين إصابة قاتلة في الهجوم، وتتخذ قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن تدابير للعثور على المعتدي وتوقيفه"، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس".
وأصيب في الحادث أيضا شخص آخر بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى قسم الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.
المصدر: سكاي نيوز
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