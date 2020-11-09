عربي-دولي

من أجل العقوبات على إيران... بومبيو يزور إسرائيل والخليج الأسبوع المقبل

Lebanon 24
09-11-2020 | 11:30
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كشفت قناة i24 ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل ودولا خليجية الأسبوع المقبل.

 

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والنقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الاميركية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

 

وقالت القناة إن بومبيو سيزور كذلك عددا من دول الخليج، محددة الإمارات والسعودية، لمناقشة الأمر نفسه، بسبب ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب.

 

وبحسب القناة، فإن مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن إدارة ترامب تسعى لدفع خطة لفرض سلسلة من العقوبات على إيران خلال الأسابيع العشرة الأخيرة المتبقية له في البيت الأبيض.

 

وفي السياق نفسه وصل، أمس، إلى إسرائيل المبعوث الأميركي الخاص بالملف الإيراني إيليوت برامس، من أجل الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأميركي في إسرائيل والمنطقة.

 

يذكر أن مسؤولين خليجيين أبدوا تخوفهم من عودة رجال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009–2017) إلى البيت الأبيض مع فوز جو بايدن، مؤكدين أن عودة بايدن إلى السياسة التصالحية تجاه إيران والإخوان المسلمين ستقرب دول الخليج من إسرائيل، وتقوي اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والإمارات والبحرين أخيرا.

المصدر: سبوتنيك
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