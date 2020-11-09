عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيعقد اليوم لقاء عبر الفيديو مع الأسد

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:30
A-
A+
Doc-P-764418-637405196074658377.jpg
Doc-P-764418-637405196074658377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق اليوم الاثنين اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين: "الرئيس يعمل اليوم في مقره في نوفو-أوغاريوفو (بضواحي العاصمة موسكو)، ولديه عدة لقاءات، وفي أقرب وقت نتوقع عقد اتصال عبر تقنية فيديو كونفرنس مع نظيره السوري بشار الأسد".

والشهر الماضي، قال الأسد إنّه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي في المستقبل، مؤكدًا أنه تجري في الوقت الراهن، اتصالات هاتفية مستمرة بين الجانبين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website