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لماذا يتريّث بوتين في تهنئة بايدن بانتخابه رئيساً لأميركا؟!

Lebanon 24
09-11-2020 | 13:00
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أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سبب تريّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بعدما هنأ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على الفور قبل 4 أعوام.
 
وقال بيسكوف للصحافيين، اليوم الاثنين، إنّ هناك فرقاً واضحاً بين الحالتين، حيث هذه المرة تم الإعلان عن الطعن قضائياً في نتائج الانتخابات.

وأضاف: "لذلك نراه أمراً صحيحاً أن ننتظر الإعلان الرسمي (عن النتائج).. في المرة السابقة لم تكن هناك تقارير عن طعون قضائية".

وجدد بيسكوف استعداد روسيا للعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه الأميركيون، معرباً عن أمل موسكو في إمكانية إقامة حوار والاتفاق على طرق لتطبيع العلاقات الثنائية مع الرئيس الأميركي القادم.
المصدر: روسيا اليوم
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