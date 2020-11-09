الأسد في لقاء بالفيديو مع بوتين: أغلبية اللاجئين ترغب بالعودة للوطن

أكّد الرئيس السوري، بشار الأسد، أنّ الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن لديه أملاً في أن يخرج المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين بنتائج مهمة.



وقال الأسد في لقاء عبر تقنية الفيديو، اليوم الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا بعد أن هيأت الدولة الظروف المناسبة لذلك ولدينا أمل أن يخرج مؤتمر عودة اللاجئين بنتائج مهمة".

وتابع: "المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين مجرد بداية لحل هذه المسألة الإنسانية"، مضيفًا أنّ "قضية اللاجئين قضية إنسانية بالنسبة لنا ولكم وللكثير من الدول ولكنها بالنسبة لنا قضية وطنية".



في الختام، شكر الأسد بوتين على الاهتمام والدعم الروسيين للحكومة السورية وجهودها المبذولة إن كان في مكافحة الارهاب أو إعادة الإعمار أو إعادة اللاجئين.