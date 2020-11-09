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سلطات قره باغ تقر بخسارة شوشا ووجود خطر محدق بعاصمة الإقليم

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:52
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أكدت سلطات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها سيطرة جيش أذربيجان على مدينة شوشا الاستراتيجية، محذرة من وجود خطر وشيك على ستباناكيرت عاصمة الإقليم مع اقتراب القوات الأذربيجانية منها.
المصدر: روسيا اليوم
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