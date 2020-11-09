سلطات قره باغ تقر بخسارة شوشا ووجود خطر محدق بعاصمة الإقليم

أكدت سلطات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها سيطرة جيش أذربيجان على مدينة شوشا الاستراتيجية، محذرة من وجود خطر وشيك على ستباناكيرت عاصمة الإقليم مع اقتراب القوات الأذربيجانية منها.

