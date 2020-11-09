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الصحة العالمية عن لقاح "فايزر": قد يغير الوضع الوبائى لكورونا بحلول اذار 2021

Lebanon 24
09-11-2020 | 17:37
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نتائج لقاح شركة فايزر إيجابية جدا، وقد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول اذار 2021.
 
وكانت شركتا "فايزر" و"بايونتيك" أعلنتا أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
 
وفي وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اللقاح ضد فيروس كورونا منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.

وأضاف غيبريسوس: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.
 
 
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