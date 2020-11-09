عربي-دولي

"الأونروا" ترفع الصوت... ماذا طلبت؟

Lebanon 24
09-11-2020 | 19:00
A-
A+
Doc-P-764510-637405434933564942.jpg
Doc-P-764510-637405434933564942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "أونروا" التي تضررت جراء وقف التمويل الاميركي لها، انها تفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفيها عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الوكالة لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018"، علما ان الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة الى الوكالة يبلغ 365 مليون دولار ويمثل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1,24 مليار دولار.

ويؤثر ذلك في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعولون على خدمات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

واوضحت الرفاعي انه "تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت"، لافتة الى ان "الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت ايضا في سد الفجوة، ولا سيما ألمانيا".

لكنها تداركت ان "الدعم المالي هذا العام تضاءل" وانتشار فيروس كورونا المستجد "لم يساعد" ، اذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطا مالية متزايدة.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، أن "نقص التمويل يؤثر على 28 ألف موظف منتشرين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة"، مضيفا ان الوكالة "تحتاج إلى توفير 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول".

واضافت: "أكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية والصحة البيئية الذين ينشطون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات، وان رواتب معلمينا الذين يعملون لضمان استمرار تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية، معرضة للخطر".

وتعرضت الاونروا لانتقادات دائمة من الاسرائيليين بحجة أن وجودها لم يعد ضروريا بعد عقود من الصراع في عام 1948 وتسبب بتشريد أكثر من 760 ألف لاجئ فلسطيني.

وعن التأثير المحتمل لفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الاميركية لجهة معاودة التمويل قالت الرفاعي إن "الأونروا" "متفائلة للغاية بأن الولايات المتحدة ستستأنف دعمها".

وردا على سؤال هل تلقت الوكالة التزامات محددة من الإدارة الجديدة، قالت: "لقد تعاملنا من كثب مع فريق حملة بايدن وهم يدركون دور "الأونروا" من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وذكر موقع حملة بايدن 2020 انه سيقدم "مساعدات إنسانية الى الشعب الفلسطيني" لكنه لم يذكر الأونروا بشكل مباشر.

تأسست "الأونروا" عام 1949، وتولت مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية الى الاجئين الفلسطينين، اضافة الى الخدمات الصحية لما يقدر بزهاء 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:23 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-10
17:00 | 2020-11-10
16:12 | 2020-11-10
16:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website