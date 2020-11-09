الجيش البريطاني سيتعزز بـ 30 ألف جندي آلي في غضون 10 سنوات!

أعلن قائد هيئة أركان القوات البريطانية الجنرال نيكولا كارتر، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز"، إن جيش بلاده سيتعزز في غضون السنوات الـ 10 المقبلة بـ 30 ألف جندي آلي.

ويعادل هذا العدد ما يقارب ربع القوات المسلحة البريطانية المتكونة من نحو 120 ألف جندي حسب صحيفة "ذي غارديان"البريطانية. وقال الجنرال كارتر: "أقصد، أتوقع أننا يمكن أن نتوفر على جيش من 120 ألف جندي، من ضمنهم 30 ألفا قد يكونوا روبوتات، من يدري؟".