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رئيس دولة يعلن إصابته بـ"كورونا"

Lebanon 24
09-11-2020 | 22:00
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أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (42 عاماً) أنّ نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنّ الرئيس يشعر أنّه بخير وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد أثناء عزل نفسه". وكتب على فيسبوك: "حرارتي 37,5 درجة مئوية. معظم الأشخاص يتعافون من كوفيد-19 وإنّني واثق بأنّني سأتعافى أيضاً".

وأعلن رئيس مكتبه اندري ارماك على فيسبوك ان إصابته بكورونا ثبتت ايضا، وقال: "أشعر بانني بخير"، مؤكّداً أنّه سيشارك في مؤتمر رباعي عبر الفيديو لمستشاري رؤساء الدول الأوكراني والروسي والفرنسي والألماني حول عملية السلام في شرق أوكرانيا.

وفي حزيران، أعلن زيلينسكي في مقابلة أنّه فكّر في الإصابة عمداً بكوفيد-19 ليظهر لمواطنيه أنّ هذا المرض "مرعب"، لكنّه ليس بخطورة "الطاعون". لكن معاونيه أقنعوه بالتخلّي عن هذه الفكرة، مع الإشارة إلى أنّ زوجته كانت اصيبت أيضاً بالمرض منذ أشهر.

والجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد 40 مليون نسمة ولها نظام صحي متداع، سجلت في الأسابيع الماضية إرتفاعاً كبيراً للحالات مع آلاف الإصابات الجديدة يومياً.

والأسبوع الماضي حذّر وزير الصحة مكسيم ستيبانوف من أنّ البلاد باتت "قريبة من كارثة صحية" لعدم توفر الأسرة والطواقم الطبية اللازمة. والإثنين أعلن تعليق كافة العمليات الجراحية المحددة سابقاً في البلاد مع نظر السلطات في إمكانية فرض قيود اضافية على السكان في كل عطلة نهاية اسبوع لوقف تفشي الوباء.

ومع هذه الاجراءات وحدها المتاجر الضرورية كمحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات ووسائل النقل العام ستستمر في العمل، فيما العدد التراكمي لحالات كوفيد-19 في أوكرانيا هو 470 ألفاً منها 8687 وفاة.

 
 
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