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هكذا علق ترامب على إعلان شركة فايزر بشأن فعالية لقاحها ضدّ "كورونا"

Lebanon 24
09-11-2020 | 23:00
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وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإثنين، الأخبار بشأن اللقاح الذي تعمل عليه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية "بالنبأ السار". وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر: "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريباً فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!"، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن

 

وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، خصوصاً مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

 

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا أنّ اللقاح ضدّ كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

 

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، "بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

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