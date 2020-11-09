رئيس كوريا الجنوبية: سنضمن عدم وجود فجوة في تحالفنا مع الولايات المتحدة

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الاثنين، إن بلاده ستعمل على ضمان عدم وجود فجوة في تحالفها مع الولايات المتحدة وعملية بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت تصريحات مون بينما كان يوجّه تهنئة إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في بيان إن كوريا الجنوبية ستتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز القيم المشتركة، بما في ذلك الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.

وأوضح جيه إن أنّ حكومته ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك بناء اقتصاد لا يعتمد على الكربون، وهو ما كان بايدن يروج له.