زعيم الأغلبية الجمهوري يعلن رفضه الاعتراف ببايدن

أعلن زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أنه "لا يعترف بجو بايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة".



وشدد على أن "القانون سيحسم الجدل بشأن نتائج الانتخابات وينبغي ألا نأخذ ما تنقله وسائل الإعلام كمسلمات".



واعتبر ماكونيل أن "الرئيس الأميركي له كل الحق للمطالبة بالنظر في المخالفات الانتخابية المحتملة".