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إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بـ"كورونا"

Lebanon 24
09-11-2020 | 23:23
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ذكرت وكالة "رويترز" بأن ديفيد بوسي، كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا".

وقال مصدر مطلع للوكالة إن "المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته".

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.
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