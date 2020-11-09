إسبر عن ترامب: لم أكن يوماً ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مقابلة نشرت اليوم إنه لم يكن "يوماً ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت"، في إشارة للرئيس دونالد ترامب.

وفي حديثه لـ"Military Times"، أكد إسبر أنه لم يكن لديه أي نية للاستقالة، "بل كنت أتوقع إقالتي لكنني لم أكن أعرف متى سيتم ذلك".

وأضاف: "على الرغم من سلسلة من الأزمات والصراعات والتوترات العرضية مع البيت الأبيض أعتقد أننا نجحنا حقا في تغيير الوزارة وتنفيذ أولويتي القصوى مثل استراتيجية الوزارة ومن ثم حماية المؤسسة والحفاظ على نزاهتي خلال هذه العملية".

وشدد على أنه يفعل ما بوسعه للبقاء بعيدا عن المواقف التي قد تبدو سياسية، وتابع: "أحيانا أنجح في فعل ذلك وأحيانا لا، ثم حصلت أول قطيعة علنية مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أمر القوات في فورت براغ بولاية نورث كارولينا بالتجمع خارج العاصمة واشنطن في حال الحاجة إليها لإخماد الاحتجاجات".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإثنين إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وأشار ترامب على تويتر إلى أنه "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".



