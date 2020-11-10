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إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في البيت الأبيض

Lebanon 24
10-11-2020 | 08:30
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أفادت وسائل إعلام أميركية أن "اثنين من مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممن أمضوا الأمسية الانتخابية في البيت الأبيض أصيبا بفيروس كورونا المستجد"، كما افادت "وكالة فرانس برس".

ونقلت إذاعة "أن بي آر" العامة عن كولتر بيكر المسؤول في مكتب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون قوله :"إن الوزير التقط عدوى الفيروس لكنه بخير ويشعر بأنه محظوظ لتلقيه علاجات تساعد في شفائه وتسرعه".

ووفقا لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية فقد استدعت إصابة كارسون (69 عاما) بالفيروس نقله إلى مستشفى والتر ريد العسكري القريب من واشنطن حيث تلقى العلاج لفترة وجيزة.

وكان كارسون أمضى مساء الثلاثاء الفائت في البيت الأبيض يتابع نتائج الانتخابات الرئاسية.

من جهتها أفادت شبكة "أن بي سي نيوز" أن "مستشارا آخر للرئيس هو ديفيد بوسي الذي كان بدوره يتابع نتائج الانتخابات في البيت الأبيض مساء الثلاثاء التقط العدوى، بحسب ما تبين الأحد حين ظهرت نتيجة فحص كورونا"، مشيرة إلى أنه عزل نفسه في منزله.
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