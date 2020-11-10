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الأردن يبدأ انتخاباته البرلمانية.. والتصويت "بالكمامات فقط"

Lebanon 24
10-11-2020 | 09:00
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فتحت لجان الاقتراع في الأردن أبوابها، صباح الثلاثاء، حيث يتوجه الناخبون من أجل اختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر، في ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة فيروس كورونا، وفق "سكاي نيوز". 
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وأضاف أن الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات فرضت تدابير صحية صارمة من أجل حماية المشرفين على الانتخابات والمقترعين في نفس الوقت.
ولن يسمح لأي شخص لا يرتدي الكمامة بدخول مقار الاقتراع، التي وفرت وسيلة الحماية هذه وغيرها مثل المعقمات على الأبواب.
وتأتي الانتخابات البرلمانية في الأردن في ظل تسجيل البلاد معدلات إصابات مرتفعة بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت 5665 إصابة و62 حالة وفاة يوم الاثنين.
ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة منخفضة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
واتخذ الأردن عددا من القرارات قبل الانتخابات، منها إلغاء التجمعات الانتخابية بهدف الحد من انتشار الفيروس.
ويتنافس 1693 مرشحا ومرشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعدا موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعدا مخصصا للمرأة على الأقل، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
المصدر: سكاي نيوز
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