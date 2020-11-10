إيران تطالب أميركا بمحاكمة قتلة سليماني!

طالبت إيران، الولايات المتحدة الأميركية بمحاكمة قتلة قائد "فيلق القدس" السابق، التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، اللواء قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في العراق مع نائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي"، أبو مهدي المهندس وآخرين، مطلع العام الحالي.

ونلقت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مندوب إيران في الاجتماع الـ 36 لدراسة الأوضاع العالمية لحقوق الانسان من قبل منظمة الأمم المتحدة، مستشار حقوق الإنسان في الممثلية الإيرانية لدى جنيف، محمد ساداتي نجاد، قوله مخاطباً الوفد الأميركي: "حاكموا قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني وأنهوا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان من قبل أميركا".

وفي كلمته خلال اجتماع دراسة حقوق الإنسان في أميركا، أشار ساداتي نجاد، إلى "التاريخ الطويل للانتهاك الجاد لحقوق الإنسان في أميركا"، مقترحاً على واشنطن "وقف ممارساتها هذه والعمل على التعويض عنها".

وقدم المندوب الإيراني 9 توصيات للوفد الأميركي تتعلّق بحقوق الإنسان وإنهاء كل أشكال التمييز ضد السود والأقليات في أميركا والعقوبات وغيرها.