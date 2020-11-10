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بريطانيا تعلن موعد توزيع "لقاح كورونا"

Lebanon 24
10-11-2020 | 11:00
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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بداية كانون الاول المقبل.

والاثنين تم الإعلان عن أن اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة في منع الإصابة بالفيروس التاجي.

ووصف هانكوك التطور بأنه "خبر واعد"، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا اللقاح هو الذي سيوزع بعد أقل من شهر من الآن.
وقال هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "لقد طلبت من هيئة الصحة أن تكون مستعدة من بداية كانون الاول" لتوزيع اللقاح.
وتابع: "بالطبع هناك العديد من العقبات التي لا نزال بحاجة إلى تجاوزها، ولم نر بيانات السلامة الكاملة. من الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية، ولن نوزع أي لقاح ما لم نكن واثقين من سلامته السريرية".
وأضاف الوزير: "لكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون مستعدين في حالة ترخيص اللقاح وتجاوزه كل العقبات من أجل طرحه".
واعتبر أن توزيع اللقاح "خطوة واحدة فقط من بين العديد من الخطوات التي نحتاجها لمعالجة هذا الوباء مرة واحدة وإلى الأبد. الشيء الحاسم هو أن نحافظ جميعا على تصميمنا بشأن الإجراءات المعمول بها الآن".
المصدر: سكاي نيوز
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