عربي-دولي

ماذا كان سيحدث في قره باغ لو استمر القتال؟!

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-764727-637406048067890073.jpg
Doc-P-764727-637406048067890073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، أنّه لو استمرت الأعمال القتالية في المنطقة بنفس الوتيرة "كانت ستضيع قره باغ بالكامل".

وأضاف: "لقد فقدنا فيزولي وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة هادروت بشكل كامل تقريبا، وكذلك بعض أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، والأهم من ذلك شوشي. ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على مسافة 2-3 كيلومترات. ولو استمر بنفس الوتيرة، كنا سنفقد في غضون أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)".

وقال: "كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق، وكان ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا عودة فيها".
 
وتابع هاروتيونيان أنّه "على الرغم من تمكن جيش الدفاع في قره باغ من مقاومة هجمات الطائرات بدون طيار لعدة أيام، إلا أن قصف هذه الطائرات تصاعد واشتد خلال اليومين الماضيين".

وقال هاروتيونيان: "أمس، وقعت خلال الساعات القليلة الماضية خسائر كبيرة في منطقة مارتونين".

وأضاف أنه "على الرغم من قتال جيش الدفاع في قره باغ، ضد عسكريين من 8 دول، إلا أنه قام بمهامه بشرف".

وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لم يكن أمامه حل آخر سوى التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وأشار إلى أن الحرب حصدت الكثير من الضحايا خلال 47 يوماً، لذا يجب مواصلة النضال لكن بطريقة أخرى.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:23 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-10
17:00 | 2020-11-10
16:12 | 2020-11-10
16:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website