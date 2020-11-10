عربي-دولي

بوتين: روسيا ستواصل جهودها لتعزيز المصالحة بأفغانستان

Lebanon 24
10-11-2020 | 13:00
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أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ  الوضع في أفغانستان لا يزال كالسابق، "يثير القلق لدى دول منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف في كلمته خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، أنّه يتم عمل الكثير من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، لمساعدة الأصدقاء الأفغان في بحثهم عن الوفاق الوطني وبناء سلام طويل الأمد ودائم، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال: "تم تشكيل مجموعة اتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، وفي إطارها تم وضع واعتماد خارطة طريق، لتنفيذ المزيد من التدابير لاحقا من جانب المنظمة، في الاتجاه الأفغاني". ووفقاً له، تهدف هذا التدابير، إلى مساعدة أفغانستان في تشكيل دولة مستقرة وآمنة، وخالية من الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والعيش بسلام مع جيرانها.

وشدد على أن روسيا ستواصل بذل أقصى جهودها، للمساعدة في تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان.

وقال إن روسيا تعتزم استخدام إمكانيات "صيغة موسكو"، للتوصل إلى تسوية في أفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
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