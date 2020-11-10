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أمير قطر تسلّم رسالة من روحاني.. هذا ما تضمّنته

Lebanon 24
10-11-2020 | 14:00
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تسلّم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطیة من الرئیس الإيراني، حسن روحاني، بحسب ما أعلن الديوان الأميري القطري.

وأفاد الدیوان الأمیري، فی بیان له، بأنّ "الشیخ تمیم تسلم رسالة خطیة من الرئیس روحاني تتصل بالعلاقات الثنائیة بین البلدین وسبل دعمها وتعزیزها، والقضایا ذات الاهتمام المشترك"، مضيفاً أن "الرسالة سلمها وزیر الطاقة رضا أردکانیان خلال استقبال الأمیر له والوفد المرافق في مكتبه بالدیوان".
 
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنّه "جری، خلال لقاء الأمیر وأردکانیان، تأکید ضرورة تنمیة العلاقات الودیة والأخویة بین البلدین، وتفعیل القرارات والاتفاقیات التی أبرمت خلال زیارة أمیر قطر إلی طهران وکذلك زیارة الرئیس روحاني إلی الدوحة"، كاشفة أن الجانبین أشارا إلی "التعاون الاقلیمي والدولي ودوره في تنمیة الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة".
 
المصدر: سبوتنيك
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