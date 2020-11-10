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عربي-دولي
السودان يعلن إصابة وزير الصحة المكلف بفيروس كورونا
Lebanon 24
10-11-2020
|
16:00
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن إصابة وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم بفيروس كورنا.
وأكد البيان أيضا إصابة مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا.
وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الوزير "يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على رقم هاتف خصصته لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة من خلال التقرير الوبائي الذي ينشر عبر الموقع الإلكتروني الوزاري وصفحة الوزارة على فيسبوك.
وسجل السودان حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.
المصدر: سكاي نيوز
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