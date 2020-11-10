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ترامب: حققنا تقدما كبيرا في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:00
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل. وكتب على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل... لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

 
 

تجدر الاشارة الى ان الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جرت  في 3 تشرين الثاني، ولا تزال نتائج التصويت النهائية في عدد من الولايات غير معروفة. وأعلن ترامب فوزه واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات".

وتعتزم حملة ترامب المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأمريكية، يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن النتائج.

المصدر: روسيا اليوم
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