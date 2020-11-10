عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية: لقاح "فايزر" واعد للغاية

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:23
A-
A+
Doc-P-764840-637406295203540356.jpg
Doc-P-764840-637406295203540356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن "لقاح فايزر وان واعد للغاية".

وكشف أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا.

بدوره، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي أمام الجمعية الوزارية لمنظمة الصحة العالمية، إن "الأخبار المثيرة أمس حول توفر لقاح فعال محتمل تنذر بتحديات كبيرة في أنظمة التبريد في البلدان الإفريقية استنادا لنوع اللقاح".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2020-11-11
12:30 | 2020-11-11
12:00 | 2020-11-11
11:30 | 2020-11-11
11:08 | 2020-11-11
11:00 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website