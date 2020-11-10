منظمة الصحة العالمية: لقاح "فايزر" واعد للغاية

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن "لقاح فايزر وان واعد للغاية".

وكشف أن لديه فريقا يعمل على دراسة أصل فيروس كورونا، يضم خبراء من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والسودان والدنمارك وهولندا وألمانيا واليابان وفيتنام وبريطانيا.