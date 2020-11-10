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البرازيل تحذر من لقاح صيني أدى إلى "حادث خطير"

Lebanon 24
10-11-2020 | 23:30
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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الإثنين، أنّها علّقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضادّ لفيروس كورونا بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدّد ماهيّته.

 

وقالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) في بيان إنّها "قرّرت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك، الذي تنتجه شركة سينوفاك، بعد حادث خطير" وقع في 29 تشرين الأول.

 

ولم توضح الوكالة ماهيّة الحادث الخطير، لكنّها أوضحت أنّ هذا النوع من الحوادث يمكن أن يكون وفاة أو آثاراً جانبية قد تتسبّب بالوفاة، أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء، أو "حدثاً مهماً سريرياً".

 

وكانت هيئة أنفيزا للرقابة الصحية وافقت في 3 تموز على التجارب السريرية لهذا اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية.

 

وفي 29 حزيران، قال جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو، إن تسعة آلاف متطوع سجلوا بالفعل أسماءهم لتجربة اللقاح ضد كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف دوريا أن 12 مركز أبحاث سيجري التجارب في ست ولايات برازيلية.

 

وكانت إندونيسيا أيضا بدأت باختبار اللقاح الصيني على 1600 متطوع.

 

واللقاح، الذي أطلق عليه اسم "كورونافاك"، هو أحد اللقاحات القليلة التي بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه.

 

وتأتي هذه الانتكاسة للقاح "كورونافاك" الذي يطوّره مختبر "سينوفاك بايوتيك" الصيني في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المجموعة الدوائية الأمريكية العملاقة "فايزر" أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكورونا "أثبت فعالية بنسبة 90%" في الوقاية من مرض كوفيد-19.

 

وبالنسبة للولايات المتّحدة التي حجزت مسبقاً 100 مليون جرعة من لقاح فايزر فإن هذا الإعلان يعني أنّ أولى عمليات التلقيح يمكن أن تبد أ قبل نهاية العام، بشرط التأكد من سلامة هذا اللقاح وهو أمر يتوقع أن يحصل بحلول الأسبوع المقبل.

 

ويتعيّن على فايزر أولاً الحصول على تصريح من وكالة الأدوية الأميركية (أف دي إيه) التي ستحدّد ما إذا كان هذا اللقاح آمناً وفعالاً.

 

ولقاحا فايزر وسينوفاك التجريبيان بلغا المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، ما يعني أنّه سيتقرّر على ضوء نتائج هذه التجارب ما إذا كانت السلطات الصحية ستجيزهما أم لا.

 

وتجري تجارب سريرية على كلا اللقاحين في البرازيل، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء (أكثر من 162 ألف وفاة).

 

وشكّل اللقاح الصيني محور معركة سياسية في البرازيل بين أحد كبار مؤيّديه، جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو وخصمه السياسي الأبرز الرئيس جايير بولسونارو.

 

وشنّ الرئيس اليميني المتطرّف هجوماً شرساً على "كورونافاك" قائلاً إنّ مصدره هو "ذاك البلد الآخر"، وهو يروّج بدلاً منه للقاح تطوّره جامعة أكسفورد بالتعاون مع مجوعة "أسترازينيكا" البريطانية للصناعات الدوائية.

 

 

 

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