إيران تطالب حكومة بايدن بدفع تكاليف العقوبات الأميركية

طالبت إيران حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بدفع تكاليف العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده لديها "توقعات واضحة جداً" من إدارة بايدن.

وأوضح ربيع في مؤتمر صحفي في طهران إن إيران تتوقع عودة الإدارة الأميركية المقبلة "دون قيد أو شرط" إلى الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة و "تسديد التكاليف التي تكبدها الشعب الإيراني".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة "ضربت" إيران بعقوبات "بمليارات الدولارات".

وأضاف: "نأمل أن تتفهم الإدارة الأميركية القادمة أن سياسة الضغط على إيران قد فشلت وأن أشد العقوبات المفروضة على دولة في التاريخ لم تجبرنا على الاستسلام فحسب، بل أجبرت أمتنا أيضاً على الوقوف من أجل الاستقلال والكرامة والكرامة الوطنية".

وقبل ساعات من تصريحات ربيع ، قال حسن روحاني إن "الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن تعيد النظر في أفعالها غير الإنسانية تجاه الدول الأخرى قبل اتخاذ أي إجراء لإصلاح صورتها المشوهة في المجتمع الدولي".