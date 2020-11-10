ميركيل مهنئة بايدن: نتمنى تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، معربة عن تمنياتها في تعاون وثيق مبني على الثقة.

وقال المتحدث باسم ميركل أن الأخيرة توافقت مع بايدن على أن "التعاون العابر للأطلسي له أهمية كبرى نظراً إلى التحديات العالمية الكثيرة".