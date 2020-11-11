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الأردن يدخل "الحظر الشامل" بعد انتهاء الانتخابات

Lebanon 24
11-11-2020 | 08:18
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دخل الأردن ليل الثلاثاء في حظر شامل، لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحظر الشامل كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة مساء، لكنه أرجأ ساعة واحدة بناء على طلب هيئة الانتخابات.
وسجل الأردن في يوم الانتخابات، أي الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للمرض، إذ توفي 91 شخصا وأصيب نحو 6 آلاف آخرين.
ودعا وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، المواطنين، إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستمر الحظر الشامل في الأردن لمدة 4 أيام متواصلة، على أن ينتهي صباح الأحد المقبل.
وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر، وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

وإجمالا سجل الأردن حتى نحو 120 ألف إصابة بفيروس كورونا و1386 وفاة، في حين تعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص.
وتقول أرقام رسمية إن 1931 مريضا من جراء الفيروس لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.
وطغى الوباء على الانتخابات البرلمانية في البلاد، مع توجه الأردنيين لاختيار ممثليهم الـ130 في البرلمان، إذ أدى إلى إقبال ضعيف على التصويت.
وقال مسؤولون إن نسبة الإقبال بلغت 29.88 بالمئة من بين من لهم حق الانتخاب، وعددهم 4.64 مليون ناخب، وفق "رويترز".
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة للصحفيين، إن الخوف من فيروس كورونا أثر على مستوى المشاركة.
المصدر: سكاي نيوز
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