بعد فوزها بمنصب نائبة الرئيس.. زوج كامالا هاريس يترك عمله

قرر دوغلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول كانون الثاني، للتركيز على دعم إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المقبلة.وقال أحد ممثلي حملة بايدن، الثلاثاء، إن إمهوف سيترك العمل تماما مع "دي إل أيه بايبر"، بحلول يوم تنصيب الرئيس المنتخب المقرر في 20 كانون الثاني 2021.وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة المذكورة في أغسطس الماضي، بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له، علما أنه متزوج من الأخيرة منذ 2014.