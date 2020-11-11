عربي-دولي

من فرنسا عبر تركيا وإسرائيل إلى الخليج.. ما أهداف جولة بومبيو الجديدة؟

Lebanon 24
11-11-2020 | 17:00
A-
A+
Doc-P-765033-637406846187011996.JPG
Doc-P-765033-637406846187011996.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بجولة خارجية جديدة تشمل كلا من فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات وقطر والسعودية.

 

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إلى أن جولة بومبيو القادمة التي ستستمر من 13 حتى 23 تشرين الثاني ستستهل في باريس، حيث سيجتمع بومبيو مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيتها، جان إيف لودريان، ومسؤولين بارزين آخرين لتطوير "العمل العابر للأطلسي بشأن المسائل الاقتصادية والأمنية ومحاربة الإرهاب والتحديات العالمية".

 

ثم سيتوجه بومبيو إلى اسطنبول حيث سيبحث مع البطريرك المسكوني القسطنطيني برثلماوس الأول القضايا الدينية في تركيا والمنطقة وسيطرح "موقف الولايات المتحدة الثابت إزاء حرية الأديان في كافة أنحاء العالم".

 

وبعد ذلك، سيسافر بومبيو إلى تبليسي حيث سيجتمع مع رئيسة جورجيا، سالوميه زورابيشفيلي، ورئيس الحكومة، جيورجي جاخاريا، ووزير الخارجية، دافيت زالكالياني، للتعبير عن دعم أمريكا لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها، وسيحث البلاد على إحراز "مزيد من التقدم في سبيل الإصلاحات الديمقراطية".

 

كما سيلتقي بومبيو في تبليسي مع الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الجورجية، البطريرك يليا الثاني.

 

وبعد جورجيا، سيصل وزير الخارجية الأميركي إسرائيل حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة "اتفاقات أبراهام" و"الجهود المشتركة للتعامل مع أنشطة إيران الخبيثة".

 

ومن إسرائيل سيتوجه بومبيو إلى الإمارات حيث سيبحث مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان "التعاون الأمني والملفات الإقليمية".

 

ثم سيزور بومبيو دولة قطر حيث سيجري مفاوضات مع الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لبحث "المسائل الثنائية والإقليمية بما في ذلك أهمية وحدة الخليج".

 

وستصبح السعودية الوجهة الختامية في رحلة بومبيو القادمة، وسيلتقي هناك مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:53 | 2020-11-11
23:30 | 2020-11-11
23:00 | 2020-11-11
23:00 | 2020-11-11
22:30 | 2020-11-11
22:00 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website