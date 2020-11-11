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وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان.. والملك يعلن الحداد 3 أيام

Lebanon 24
11-11-2020 | 10:19
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توفّي رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح اليوم الأربعاء، حيث كان في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية. 
 
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، فقد أصدر الديوان الملكي البحريني بياناً جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح البيان أنّ "مراسم الدفن ستتمّ بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدّد من الأقارب".
وأشار إلى أنّ ملك البحرين "أمر الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".
 
 
والأمير خليفة بن سلمان من مواليد العام 1935 (85 عاماً)، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ عام 1970 حين كان يسمّى مجلس الدولة، قبل أن يتمّ تغييره إلى مجلس الوزراء عام 1971. 
وحاز الأمير خليفة على عدد من الأوسمة منها وسام الأرز اللبناني من الدرجة الأولى في آذار 1985. 
المصدر: وكالات
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