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هل يصوت المصابون بكورونا في الانتخابات البرلمانية في الكويت؟

Lebanon 24
11-11-2020 | 11:30
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كشفت مصادر حكومية كويتية، اليوم الأربعاء، عن موقف المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في انتخابات البرلمان 2020، بالشكل الذي يحول دون نشرهم عدوى الوباء بين المقترعين.

 

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولهم، إن "لجنة الانتخابات المشكلة من مجلس الوزراء أحالت إلى إدارة الفتوى والتشريع، أمس، آلية تصويت المصابين بكورونا لإبداء الرأي القانوني فيها، وتجنب أي ثغرات قانونية، واستطلاع ما إذا كان يحق لهم التصويت أم لا"

 

وأضافت المصادر أن "الفتوى ستنجز ردها في غضون أسبوع، وبناء على رأيها سيتخذ القرار بآلية تصويت المصابين".

 

وأشارت إلى أن "القرار إما أن يكون بعدم تصويتهم وإما بتصويتهم وفق آلية محددة".

 

وأوضحت أن "سبب إحالة الرأي إلى (الفتوى) هو توافر قانون يمنع خروج المحجور وعقابه بالسجن أو الغرامة، لذا فإن الرأي القانوني ضروري قبل اتخاذ أي قرار من اللجنة".

 

ووفقا للمصادر، بحثت اللجنة أيضا أمس آلية زيادة عدد اللجان الانتخابية، وذلك لاستيعاب أعداد المصوتين في المدارس، خاصة في المناطق الكثيفة السكان، لافتة إلى اجتماع لمجلس الوزراء سيعقد غداً الخميس لبحث الوضع الصحي والآليات التي ستقرر للانتخابات.

 

المصدر: سبوتنيك
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