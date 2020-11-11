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ما حقيقة فيديو "تحطيم ترامب لمكتبه" بعد خسارته الإنتخابات؟!

Lebanon 24
11-11-2020 | 13:15
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تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع شريط فيديو يزعم أنّه للرئيس الأميركي المنهية ولايته، دونالد ترامب، أثناء تحطيم مكتبه غضباً من نتيجة الإنتخابات الرئاسية الأميركية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. 
 
لكن منصة التحقق من المحتوى التابعة لوكالة "فرانس برس" أكدت أن الفيديو مفبرك وليس له أي أساس من الصحة.

وقالت منصة العروفة باسم "في ميزان فرانس برس"، إنّ الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بثّ عام 2017.

ويظهر في الفيديو شخص يبدو أنه ترامب يحمل عصا "بيسبول"، ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض.

وقد جاء في النص المرافق له: "بعد فوز بايدن بالانتخابات الأميركية، ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله".
 
وتبيّن أنّ الفيديو ليس حقيقياً ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، إذ أرشد البحث عنه عبر الأدوات التقنية إلى برنامج كوميدي بث على قناة "كوميدي سنترال" الأميركية قبل 3 أعوام.
 
ويحمل البرنامج اسم "The President Show" وقد عرض عام 2017، مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في تشرين الأول عام 2018، مع مبتكر البرنامج الممثل أنتوني أتامانويك الذي جسّد دور ترامب.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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