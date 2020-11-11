جرحى بهجوم على مقبرة "لغير المسلمين" في جدة السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غربي السعودية، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني 1918.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخارجية الفرنسية قولها: "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع جرحى"، منددة بـ"حزم بالعمل الجبان غير المبرر".