"سفن مفككة وشركات وهمية".. فنزويلا تستخدم "تكتيكات إيران" لتصدير نفطها

تسعى فنزويلا بشتى الوسائل للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي، في محاولة لانقاذ اقتصادها المتهالك، بمساعدة إيران وروسيا، بحسب تقرير كشف عن مجموعة شركات وهمية تشتري النفط الفنزويلي وتزعم أن مقرها روسيا ولكن لا عناوين لها.وبحسب التقرير، تستعين كراكاس بمناورات طهران للالتفاف على العقوبات. عبر تغيير أسماء السفن، والدول التي تسجّل فيها، وتعطيل أجهزة التعقب خلال الرحلات، ونقل ملكية السفن، واستخدام الشركات الوهمية لشراء وتشغيل ناقلات النفط.ولم تكتف بذلك، بل تستحدم أرقاما تعريفية لسفن مفككة وناقلات نفط لا أثر لها في قاعدة بيانات الشحن العالمية، لتصدير نفط كاراكاس عبر شركات وهمية في موسكوويكشف التقرير عن سفية "أوتومان" التي يعود رقمها التعريفي لسفينة أخرى تم تفكيكها في 2018، وقد رست في ميناء جوزيه النفطي على ساحل فنزويلا في البحر الكاريبي لتحميل 1.82 مليون برميل من الخام الثقيل، وفقا للوثائق الداخلية لشركة النفط الحكومية.ولكن لم يتم تسجيل أي ناقلة بهذا الاسم في قواعد بيانات الشحن العالمية الرئيسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصدر الناقلة التي حملت رقما تعريفيا، تستخدمه المنظمة البحرية الدولية لتحديد السفن، لناقلة أخرى تسمى روبيني، وقد تم تفكيكها قبل عامين على ساحل بنغلاديش.ولا تعد أوتومان خطأ منفردا وفقا لوثائق وقواعد بيانات الشحن وسجلات الشركات ومقابلات مع مسؤولين حكوميين إيرانيين وأشخاص مقربين من شركة النفط الفنزويلية الحكومية.وقالت مصادر قريبة من شركة النفط الفنزويلية الحكومية إنه منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا عام 2019، تجاهلت الشركة الحكومية وبعض وكالات الشحن بروتوكولات التحقق من هوية الناقلات، وقد ساعدت طهران فنزويلا بهذا الشأن.سفينة أوتومان التي تحمل اسما مزيفا هي جزء من لعبة القط والفأر التي تلعبها كاراكاس مع واشنطن في جميع أنحاء العالم، ووجد تحقيق سابق أجرته رويترز أن الجزء الأكبر من الشحنات التي أبحرت من فنزويلا منذ عام 2019 ذهبت إلى الصين.وأظهرت حالة أوتومان وحالات أخرى أن مجموعة من العملاء في روسيا، أحد أقرب حلفاء فنزويلا، يستأجرون سفنا غير معروفة الهوية لتصدير نفط فنزويلا إلى آسيا.ولم ترد شركة النفط الفنزويلية الحكومية ووزارة النفط الفنزويلية على طلبات التعليق على هذه القصة.وقال مسؤول بوزارة النفط الإيرانية منخرط في محادثات مع كاراكاس إن إيران التي سلمت البنزين والأغذية ومعدات التكرير إلى فنزويلا ستواصل ذلك، و"لا يمكن للعقوبات أن تمنع التعامل بين الجانبين، وشحنات جديدة ستصل قريبا، لأن فنزويلا فقدت معظم قدرتها على تكرير نفطها".ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية التي تطبق سياسة العقوبات على طلب للتعليق، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة تدرك أن فنزويلا تتجه بشكل متزايد إلى إيران للحصول على المساعدة في قطاع النفط، وهذه الأنظمة تقود بعضها البعض إلى طريق مسدود لن يفيد مواطنيها.ومن بين 21 عميلا جديدا لشركة النفط الفنزويلية الحكومية يبدو أن معظمهم مقرهم في روسيا، ولكن كثيرين لم يسجلوا أي عنوان، ومنهم من سجل عناوين وهمية لا يمكن العثور عليها.وحتى الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية في عام 2019، اتبعت شركة النفط الفنزويلية الحكومية إرشادات صارمة لتسجيل العملاء، وكان على العملاء إثبات خبرة الصناعة لمدة عامين على الأقل بالإضافة إلى الجدارة الائتمانية.وفي عام 2018 قبل دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ صدرت فنزويلا حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من النفط معظمها إلى الولايات المتحدة. ودفعت العقوبات صادرات النفط الفنزويلية إلى أدنى مستوى لها في نحو 80 عاما، حوالي 400 ألف برميل يوميا من يونيو حتى أغسطس.