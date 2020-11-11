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بعد خسارته انتخابات الرئاسة... ترامب يفوز بأصوات ألاسكا

Lebanon 24
11-11-2020 | 19:00
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 أعلن مركز إديسون للأبحاث أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هزم الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ألاسكا.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات التي أُجريت في الثالث من تشرين الثاني، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال بايدن خلال مؤتمر في ولاية ديلاوير، إنه لا يوجد شيء يمكن أن وقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات، مشيرا إلى أن العملية تسير على قدم وساق رغم رفض الرئيس ترامب قبول نتائج الانتخابات، موضحا أنه يتوقع التحدث إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ قريبا.

 وأضاف في كلمة موجهة إلى ترامب: "سيدي الرئيس، أتطلع للتحدث معك"، مؤكدا أن موقف الرئيس الأمريكي من نقل السلطة ليس له عواقب كبيرة.

وتابع أن فشل ترامب في الاعتراف بفوزه "لا يغير ديناميكية" التخطيط للمرحلة الانتقالية، مضيفا أنه سيكون من الجيد تنازل ترامب له بعد الفوز في الانتخابات ولكن الأمر ليس جوهريا بالنسبة له رغم أنه يراه موقفا محرجا.

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