ولاية جورجيا ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات الانتخابية... ما السبب؟

أعلن وزير خارجية ولاية جورجيا الأميركية براد رافينسبرجير أن الولاية ستقوم بإعادة فرز لجميع أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني.

وأوضح إنه "من الناحية الحسابية، يجب إعادة الفرز يدويا لكافة الأوراق لأن الهامش قريب جدا"، مشيرا الى "أننا نريد البدء بهذه العملية قبل انتهاء الأسبوع الحالي".