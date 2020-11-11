عربي-دولي

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات

Lebanon 24
11-11-2020 | 18:35
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رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات بدون أعذار".


وذكر أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

ودعا غانتس يوم أمس خلال جلسة للكنيست القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات "بدون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الفلسطينيين إلى الانضمام مباشرة إلى المفاوضات مع إسرائيل، من أجل التوصل لحل نهائي للأزمة القائمة منذ سنوات.
 
 
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