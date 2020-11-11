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ميركل: نتوقع الآن موجة ثانية من كورونا تشبه الإنفلونزا الإسبانية

Lebanon 24
11-11-2020 | 21:00
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حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من إطالة التفكير في خفض إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل معتدل، بعد أكثر من أسبوع من الإغلاق الطارئ في البلد، الذي سجل أكبر ارتفاع في وفيات "كوفيد- 19" منذ نيسان، اليوم.

 

وقالت ميركل خلال مؤتمر بالفيديو مع مجلس المستشارين الاقتصاديين بالحكومة: "كما كان الحال مع الإنفلونزا الإسبانية، علينا الآن أن نتوقع أن تكون الموجة الثانية أكثر حدة".

على عكس الإغلاق الأول في وقت سابق من هذا العام، تحافظ ألمانيا على مدارسها مفتوحة حتى يتمكن الآباء من الذهاب إلى العمل والحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المتوقع أن يعاني أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

 
 
المصدر: سبوتنيك
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