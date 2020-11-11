روحاني: سننتهز أي فرصة لرفع العقوبات الأميركية عن إيران

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على "ضرورة عدم تفويت أي فرصة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده"، وذلك في أعقاب خسارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام منافسه جو بايدن.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "كلما رأينا أن الوضع ملائم من أجل رفع العقوبات، سنستغل هذه الفرصة". وتابع "هدفنا رفع ضغط العقوبات عن كاهل شعبنا. كلما سنحت فرصة مناسبة، سنتصرف بناء على مسؤولياتنا. لا يجب على أحد أن يفوّت أي فرصة".