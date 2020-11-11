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الطاقة الذرية: إيران ركبت أجهزة طرد مركزي حديثة في نطنز

Lebanon 24
11-11-2020 | 22:30
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل خرق الاتفاق النووي، وقامت بتركيب أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.

وكشفت الوكالة في تقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 24429 كيلوغرام في 2 نوفبر، مقابل 21054 كيلوغرام في شهر أغسطس الماضي، بينما الاتفاق النووي ينص على حد أقصى يبلغ 2028 كيلوغراما، مشيرة الى أن السلطات الإيرانية نقلت عددا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-2M من محطة فوق الأرض في نطنز إلى تحت الأرض.

وذكرت أن إيران لا تزال تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، بينما الحد الأقصى هو 3.67٪.

المصدر: وكالات
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