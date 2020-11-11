بعد توقيعه اتفاق حول قرة باخ... برلمان أرمينيا يبحث إقالة رئيس وزرائه!

يناقش البلمان الارمني مصير رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وإمكانية إقالته من منصبه، وذلك بعد مطالب من متظاهرين أرمن بإقالته بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورنو قرة باخ.

وحدد المتظاهرون مهلة تنتهي في منتصف الليل لاستقالة باشينيان.

من جهتها، كانت ذربيجان قد احتفت بالاتفاق باعتباره "تاريخيا".

وأدت الهدنة التي أعلنت أمس الثلاثاء إلى إنهاء معارك استمرت ستة أسابيع وشكلت أسوأ تصعيد للصراع في الجيب الجبلي منذ عقود.