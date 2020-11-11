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هزة أرضية جديدة تضرب ساحل تركيا على بحر إيجه

Lebanon 24
11-11-2020 | 21:22
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بحر إيجة قبالة خليج كوساداسي.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن بحر إيجة شهد في الساعة 9:49 صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية متوسطة شعر بها سكان عديد من المدن بينها إزمير ومانيسا ومحيطهما.
 
ووقعت الهزة على بعد حوالي 18 كم من خليج كوساداسي، وعمق 7 كيلومترات من سطح البحر.

وفي اليونان، قال معهد أثينا للجيوديناميك، إن هزة أرضية بلغت قوتها الأولية 4.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة جزيرة ساموس بشرق بحر إيجه اليوم.

وذكر أن الهزة وقعت تحت سطح البحر في الساعة 8.49 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 13 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، دون أنباء عن أضرار أو اصابات.

وأواخر الشهر الماضي ضربت هزة أرضية عنيفة بقوة 6.6 درجة مدينة إزمير وخلفت 115 قتيلا.
المصدر: روسيا اليوم
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