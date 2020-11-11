الأردن.. أعمال شغب احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية

اندلعت أعمال شغب في مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان وعدد من محافظات المملكة، عقب الإعلان عن خسارة مرشحين في الانتخابات النيابية.

وأضرم محتجون النار في طريق بمنطقة شفا بدران وأغلقوها بالحجارة والمركبات.وقال مصدر أمني إن "عددا من الأشخاص من أنصار أحد المترشحين قاموا بأعمال شغب بمنطقة شفا بدران وإحراق إطارات في الشارع العام، احتجاجا على نتائج الانتخابات".وأكد المصدر أن القوات الأمنية تتعامل مع مثيري الشغب في الموقع، وأنها تمكنت من انهاء الاحتجاج وإعادة الأمور لطبيعتها، وضبط عدد من المشاركين في أعمال الشغب.كما احتج عدد من أنصار مترشح للانتخابات النيابية أمام مركز اقتراع تلاع العلي، بعد خسارة المرشح بالانتخابات.وقال مصدر أمني، إن "معلومات وردت لمديرية شرطة شمال عمان تفيد بوجود تجمهر وتجمع عدد من أنصار أحد المرشحين أمام مركز اقتراع الصالة الرياضية في منطقة تلاع العلي احتجاجا على عدم نجاحه بالانتخابات النيابية."وأكد المصدر أنه "لم ترد أي ملاحظات حول إطلاق عيارات نارية".وفي بلدية الحمراء بالمفرق أضرم محتجون النار في مبنى البلدية احتجاجا على النتائج.